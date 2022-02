Tito Karnavian Optimistis soal Pemindahan IKN, Simak Kalimatnya

jpnn.com, PENAJAM PASER UTARA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian optimistis soal pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Tito Karnavian menyebut pemindahan IKN telah memiliki payung hukum dan landasan yang kuat.

"Harus optimis, the show must go on," kata Tito saat mengunjungi daerah IKN Nusantara, di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (16/2).

Untuk itu, Tito meminta semua pihak agar mendukung proses pemindahan ibu kota karena rencana tersebut telah memiliki regulasi yang kuat.

"Kalau nanti pas 2024, kami harapkan siapa pun presidennya, atau siapa pun pemimpinnya, dia mendukung IKN," ujar mantan Kapolri itu.

Dia menegaskan IKN Nusantara nantinya akan menjadi provinsi yang memiliki kekhususan.

Saat ini, kata Tito, Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur kekhususan IKN Nusantara masih dalam proses penyusunan. (mcr9/fat/jpnn)



