Tokoh Perempuan Jawa Barat Eversti Nevalia dan Prabowo Subianto

jpnn.com, JAKARTA - Eversti Nevalia atau kerap disapa Teh Depay merupakan putri kedua dari Ketua DPRD Jawa Barat Taufik Hidayat dan Rinrin Merinova.

Semenjak lulus dari SMA, Teh Depay melanjutkan pendidikan ke tingkatan sarjana, yakni di Universitas Indonesia dan University of Groningen di Belanda jurusan Faculty of Economics and Business/ International Business.

Seusai lulus sarjana, Teh Depay melanjutkan pendidikannya ke Magister, yakni di Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB (SBM ITB).

Saat ini dia masih menempuh gelar doktor di Universitas Padjadjaran (Unpad) jurusan Sosial Politik.

Menelisik nama Eversti Nevalia, ternyata diberikan langsung oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Indonesia saat ini, Prabowo Subianto.

"Eversti Nevalia itu diambil dari kata Gunung tertinggi di dunia, yakni Everest yang berada di Kota Nepal," ujar Teh Depay dalam keterangan, Senin (14/8).

Pada saat itu, sang ayah, Taufik Hidayat telah mendaki gunung tertinggi dunia tersebut.

Karena itulah, Prabowo Subianto memberi nama sesuai dengan nama gunung tersebut.