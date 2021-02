Tottenham Hotspur Dihajar 3 Gol, Manchester City Makin Perkasa

jpnn.com, MANCHESTER - Manchester City mencatatkan kemenangan ke-11 beruntun usai membungkam Tottenham Hotspur 3-0 di Etihad, Minggu (14/1) dini hari WIB.

Ilkay Gundogan kembali bersinar. Mencetak brace alias dua gol.

Hanya sepekan setelah membukukan dwigol ke gawang Liverpool di Anfield, Gundogan kembali mencetak dua gol untuk menyokong kemenangan City kali ini yang dibuka melalui eksekusi penalti Rodri Hernandez.

City pun mantap menduduki puncak klasemen dengan koleksi 53 poin atau unggul tujuh poin dari pesaing terdekat Leicester City (46).

