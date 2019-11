Trailer Rembulan Tenggelam di Wajahmua Resmi Dirilis

jpnn.com, JAKARTA - Rumah produksi Max Pictures secara resmi merilis official poster dan trailer film Rembulan Tenggelam di Wajahmu. Film yang diangkat dari novel best seller karya Tere Liye ini disutradarai oleh Daniel Rfiky.

Produser Max Pictures Ody Mulya mengatakan, banyak pesan yang disampaikan dalam cerita film tersebut. “Ceritanya sangat menyentuh,” kata Ody Mulya dalam siaran tertulisnya, Selasa (19/11).

Daniel Rifky yang mendapat kepercayaan menggarap film tersebut mengaku sempat mengalami kendala karena harus memasukkan beragam bentuk genre dalam satu film.

“Untuk sebuah tema spiritual journey, Rembulan Tenggalam di Wajahmu memiliki naratif yang kuat dan terlampu unik. Sehingga untuk menuturkannya, saya harus memasukkan beragam genre dalam satu film,” ungkapnya.

Film ini bercerita tentang Ray seorang pemilik perusahaan raksasa yang sedang sekarat. Usianya 60 tahun, dan telah melewati banyak hal yang membawanya menjadi kaya raya, terpandang, disegani. Sendirian dan sakit.

Dalam keadaan antara hidup dan mati di rumah sakit, seseorang dengan wajah teduh datang dan membawa Ray untuk “kembali”. Ia pun kembali menyusuri hidupnya. Masa lalunya. Dan kembali menemukan lima pertanyaan yang pernah ia teriakkan kepada Tuhan. Lima pertanyaan yang akhirnya terjawab satu demi satu.

Selain Anya Geraldine dan Bio One, film yang akan tayang serentak di seluruh bioskop di Indonesia ini, juga akan diperankan oleh Arifin Putra, Donny Alamsyah, Kiky CJR, Aryo Wahab, Ari Irham, Yudha Keling dan Cornelius Sunny.(mg7/jpnn)