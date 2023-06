Traveloka Hadirkan Fitur Fleksibilitas, Wujudkan Liburan Keluarga tanpa Khawatir

jpnn.com, JAKARTA - Traveloka, platform travel terdepan se-Asia Tenggara terus memperkuat komitmen dalam menghadirkan solusi inovatif untuk mendukung kemudahan perencanaan liburan sesuai kebutuhan konsumen.

Traveloka menghadirkan fitur-fitur fleksibilitas di semua lini produk pesawat akomodasi dan Xperience yang memungkinkan konsumen mengantisipasi ketidakpastian terkait perencanaan liburan keluarga, terutama bersama anak-anak.

“Memahami bahwa setiap konsumen memiliki kebutuhan perjalanan yang semakin personalisasi, dibutuhkan kemudahaan dan sifat adaptif sesuai dengan kondisi konsumen terutama dalam merencanakan liburan. Khususnya segmen keluarga muda yang sangat memperhatikan kenyamanan anak-anak selama liburan. Traveloka memberikan solusi fleksibilitas untuk pemesanan tiket pesawat, hotel, tiket atraksi, serta transportasi sehingga merencanakan liburan bersama keluarga menjadi lebih mudah dan bebas kekhawatiran," Iko Putera, CEO of Transport, Traveloka.

Traveloka meluncurkan kampanye Now, Not Never dengan mengedepankan fitur-fitur fleksibilitas yang melengkapi rangkaian layanan.

Fitur-fitur tersebut mencakup Reschedule+ yang memungkinkan konsumen untuk melakukan penyesuaian jadwal perjalanan yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada waktu penerbangan, tetapi juga dapat leluasa mengubah destinasi hingga maskapai penerbangan sesuai kebutuhan.

Selain itu, terdapat fitur 100 persen Refund Guarantee (Refundable dan Free Cancellation) untuk pemesanan tiket pesawat domestik maupun internasional.

Fitur itu memudahkan konsumen untuk mendapatkan pengembalian uang 100% jika mereka membatalkan tiket atau melakukan penggantian jadwal sesuai yang diinginkan konsumen dengan membeli asuransi tambahan.

Berikutnya fitur fleksibilitas untuk pemesanan kamar hotel terdapat Easy Reschedule yang memudahkan konsumen untuk melakukan penyesuaian jadwal penginapan sesuai kebutuhan.