Tsania Marwa Sudah Move On

jpnn.com, JAKARTA - Artis sinetron Tsania Marwa tampaknya enggan larut dalam kesedihan terlalu lama terkait perseteruannya dengan mantan suaminya Atalarik Syah.

Mengenai gugatan yang dilayangkan Atalarik kepadanya sudah dia serahkan kepada sang pengacara.

"Udah, aku serahin semua ke pengacara aku, biar dia yang urus semua," ucap Tsania belum lama ini.

Ibu dua anak ini bahkan sudah putus asa berharap bisa dipertemukan kembali dengan buah hatinya, mengingat saat ini keduanya ada dalam asuhan Atalarik.

Meski masih sangat sedih dan merindukan dua buah hatinya, Tsania mencoba untuk bangkit.

Sebagai pelampiasan, dia memilih menyibukan diri dengan berbagai kegiatan.

"Life must go on ya, aku sekarang enjoy aja, karena terlalu lama berlarut-larut ngapain juga ya, sibukin diri aja sama kegiatan," sebutnya.(chi/jpnn)