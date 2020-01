Tulus Hingga 98 Degrees Ramaikan Love Fest 2020

jpnn.com, JAKARTA - Love Fest 2020 segera menyapa seluruh penikmat musik tanah air di bulan penuh cinta. Tahun ini, Love Fest hadir selama 2 hari yakni 21 dan 22 Februari 2020, di Istora Senayan Jakarta.

Beragam musisi ternama dari dalam dan luar negeri siap dihadirkan dalam Love Fest 2020. Salah satunya yakni boyband yang populer di era 90-an yaitu 98 Degrees.

"Grup musik yang terdiri dari Jeff, Nick, Justin dan Drew itu akan kembali menyapa para fan dengan membawakan lagu terbaik mereka seperti 'Because of You', 'Invisible Man', 'The Harderst Thing' dan masih banyak hanya di Love Fest 2020," ungkap pihak Berlian Entertainment selaku penyelenggara kepada jpnn.com, Jumat (10/1).

Tidak hanya 98 Degrees, akan ada juga penampilan dari anak muda bertalenta asal Inggris yaitu Harvey Leigh Cantwell atau yang lebih dikenal dengan nama HRVY. Pemuda kelahiran 1999 itu telah berhasil membuat dua mini album sejak tahun 2017 yaitu ‘Holiday’ dengan single 'Holiday' dan 'Phobia' serta mini album 'Talk to Ya' dengan single 'Personal'.

"Pria yang juga peraih nominasi penghargaan BreakTudo Awards 2018 untuk kategori The International New Artist ini akan mampir ke Indonesia dan menyapa fannya spesial hanya di Love Fest 2020 di Jakarta," ucapnya.

Selain 98 Degrees dan HRVY, Love Fest 2020 akan mendatangkan juga penyanyi asal Australia, Sun Rai. Ditambah dengan penampilan dari musisi tanah air yang tidak kalah menarik untuk ditonton. Antara lain Reza Artamevia, Marion Jola, Nadin Amizah, Bunga Citra Lestari, Fourtwnty, Nitya Shamdasani, North to East, Rossa, Tulus, Andmesh, Ardhito Pramono, Armand Maulana, Devano Danendra, Glenn Fredly, dan Yovie serta Arsy Widianto.

Love Fest 2020 bertekad memberikan pengalaman festival yang berbeda karena bukan hanya musik, tapi juga menawarkan berbagai macam aktifitas yang berhubungan erat dengan perasaan, hubungan dan cinta. Di antaranya, Penampungan Jomblo, Love Games, Carnival Games, Wheel of Love dan beragam booth lainnya. (mg3/jpnn)