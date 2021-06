Tunggal Putri Tertua di Wimbledon Tembus Babak Kedua

jpnn.com, LONDON - Tunggal putri Amerika Serikat Venus Williams yang menyandang status sebagai peserta tertua di Wimbledon, lolos ke babak kedua turnamen grand slam lapangan rumput itu, Selasa (29/6) siang waktu London.

Dalam usia 41 tahun, Venus mengayun raket di Wimbledon 2021 sebagai wildcard.

Dia menunjukkan performa terbaiknya untuk mengalahkan petenis Rumania Mihaela Buzarnescu 7-5, 4-6, 6-3 untuk mencapai 64 Besar.

Venus belum memenangi satu pertandingan pun sejak mencapai babak kedua Australian Open di bulan Februari.

41 years old and she's still out here fighting ????@venuseswilliams gets her first #Wimbledon singles victory since 2018 to reach the second round pic.twitter.com/hNidu4FYGO — Wimbledon (@Wimbledon) June 29, 2021