Tur Jihad Jakarta Bukan untuk Aksi 22 Mei tetapi buat Belanja di Tanah Abang?

jpnn.com, SURABAYA - Polda Jatim masih memeriksa empat orang penyelenggara Tur Jihad Jakarta yang sempat viral karena diduga terkait aksi 22 Mei 2019.

Promo paket perjalanan itu diduga memobilisasi massa aksi dari Jawa Timur untuk aksi 22 Mei 2019 mendatang.

Meski sempat meminta maaf ke masyarakat, tetapi penyelenggara Tur Jihad Jakarta, Muhammad Rony bersama tiga rekan lainnya tetap diperiksa.

Muhammad Roni bersama rekan lainnya, yaitu berinisial AF dan C diperiksa tim gabungan Ditreskrimum dan Ditreskrimsus Polda Jatim.

"Ada tiga paket ditawarkan tur tersebut. Pertama, perjalanan menggunakan bus besar berkapasitas 50 orang dengan tarif Rp 450 ribu per orang. Kedua, menggunakan bus mini berkapasitas 30 orang bertarif Rp 400 ribu per orang. Ketiga, menggunakan mini bus untuk 12 orang bertarif Rp 600 ribu per orang," papar Irjen Luki Hermawan, Kapolda Jatim.

Dari paket Tur Jihad Jakarta, keempat terperiksa itu berhasil mengumpulkan 40 orang pendaftar, dan 36 orang telah membayar