Tutup Program Akselerator D2C Batch Kedua, Kinovation Gelar Demo Day

jpnn.com, JAKARTA - Kinovation menggelar Demo Day pada 13 Oktober 2023, sebagai penutup dari rangkaian program akselerator batch kedua.

Selama menjalani bootcamp, 10 peserta terpilih mendapatkan sesi kelas intensif selama satu minggu, mentoring 1-on-1 dengan pemain industri, latihan pitch, serta workshop.

Program ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan serta skill tambahan bagi peserta yang berguna dalam mengembangkan bisnis mereka.

Setelah bertemu dan berdiskusi dengan para ahli industri dari berbagai sektor seperti ritel, internet, superapp, e-commerce, dan media digital, peserta memiliki kesempatan untuk membina hubungan profesional dan membuka kesempatan kolaborasi kedepannya.

Beberapa perusahaan yang terlibat di program ini adalah Kino Indonesia, Google, Meta, GoTo, dan YouTube.

“Peserta yang mengikuti program batch kedua ini berasal dari sektor yang lebih beragam, seperti food and beverage, mom and baby, beauty and skin care, hingga home care. Hal ini menunjukan antusiasme tinggi dari komunitas UMKM lokal untuk terus belajar demi mempertajam skill bisnis, serta menjadi bagian dari keluarga besar Kinovation,” ujar Sidharta Oetama, CEO Kino Indonesia.

Kesepuluh brand lokal ini terpilih karena memiliki visi kuat, produk yang unik dan berkualitas, dan strategi yang berfokus pada konsumen.

Selain itu, mereka juga memiliki semangat mengadopsi nilai inovasi, kolaborasi dan ESG (Environmental, Social, and Governance) dalam setiap aspek bisnis, mulai dari pengumpulan bahan baku, produksi, distribusi hingga promosi.