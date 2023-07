Ucup Pop & Gangga Sukses Menyemarakkan Rangkaian Acara 'Social Chic'

jpnn.com, JAKARTA - Social Chic kini telah hadir di Jakarta pada 30 Juni hingga 2 Juli 2023. Pameran Lokal fashion dan beauty terbesar itu untuk yang kedua kalinya hadir di Stadion Madya dan Plaza Barat, GBK, Senayan, Jakarta.

Exhibition pertamanya, Social Chic yang digagas oleh promotor Beekind Quarter sukses mendatangkan total lebih dari 50.000 pengunjung dalam 3 hari penyelenggaraannya dengan puluhan lineup dari musisi hingga beauty influencer tanah air.

Di tahun yang sama, Social Chic menyambangi Bandung sebagai kota kedua yang bisa merasakan pengalaman berbelanja sambil menonton konser pada Desember 2022.

Pada rangkaian ketiganya, Social Chic juga terus berkomitmen untuk turut membantu menaikan citra dan sektor perekonomian para penggiat produk kecantikan lokal dengan menghadirkan konsep utama 'Local Fashion and Beauty with Music and Talkshow'.

Gagasan itu diracang dengan skala acara yang lebih besar.

Social Chic menyuguhkan 100 brand lokal fashion dan beauty yang tersebar di area Chic Expo. Social Chic 2023 digelar mulai pukul 10.00 WIB hingga 22.00 WIB. Pada hari ketiga sempat diguyur hujan saat malam hari.

Namun, pengunjung Social Chic tetap semangat menghadiri acara ini dan mengikuti rangkaian acara hingga selesai.

Puluhan line up yang bervariatif dimulai dari deretan musisi ternama dimulai dari Raisa, Lyodra, Tiara Andini, Yura Yunita, Pamungkas, HIVI, Vierratale yang akan memeriahkan panggung Chic Live dan para beauty influencer seperti Karin Novilda, Abel Cantika, Dosen Kecantikan, Jennifer Coppen yang akan mengisi panggung Chic Talk dengan memberikan talkshow inspiratif untuk menginfluence para pengunjung yang hadir mengenai seputar dunia kecantikan dan lifestyle.