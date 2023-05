Uhamka Gandeng Malaysia dalam Mewujudkan Perdamaian Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Muhammadiyah Prof DR HAMKA (Uhamka) menggelar seminar internasional Indonesia-Malaysia Outlook bertajuk The Role of Indonesia and Malaysia for the Peace of Southeast Asia and the World Civilization.

Seminar itu sekaligus launching buku "Malaysia Jalan Terjal Menuju Bangsa Demokratis" karya Sudarnoto Abdul Hakim.

Rektor Uhamka Prof. Gunawan Suryoputro mengungkapkan bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam mewujudkan perdamaian di tingkat Asia Tenggara hingga dunia.

Menurut dia, upaya-upaya perdamaian tersebut akan efektif dengan adanya media pendidikan yang dapat diimplementasikan kepada masyarakat sejak dini.

“Dengan adanya seminar internasional antara Malaysia dan Indonesia ini akan mewujudkan lebih banyak upaya perdamaian untuk bisa dikembangkan,” ujar Prof. Gunawan dalam kegiatan yang digelar di Aula Ahmad Dahlan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Uhamka, Rabu (24/5).

Acara didukung Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM).

Gunawan menambahkan perdamaian bisa diwujudkan dengan adanya kesatuan antara ide dan gagasan serta terobosan yang membangun untuk masa depan.

Pendidikan memiliki posisi yang penting untuk mewujudkan hal tersebut. Setiap upaya perdamaian akan lebih berpengaruh melalui media pendidikan yang lebih terstruktur.