UMB Gelar Seminar Internasional di Bali, Ini Tujuannya

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Mercu Buana (UMB) akan menggelar Seminar Internasional bertajuk “Society Empowerment amidst the New Normal: Communication, Socio-Cultural, Political, Economic, and Technological Perspectives” yang akan dilaksanakan 2-3 November di Hotel Harris Riverview, Denpasar, Bali.

Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Dr. Heri Budianto mengatakan dasar dilaksanakannya seminar ini, yakni pandemi Covid-19 akan segera berakhir.

Namun, masyarakat harus berhasil beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dan mengadopsi teknologi digital yang dapat memudahkan berbagai aktivitas.

Menurut Heri Budianto, kemajuan teknologi telah menjembatani seluruh aspek kegiatan komunikasi selama dan di era pascapandemi seperti pendidikan, perawatan kesehatan, politik, dan ekonomi dimediasi dan menjadi kumpulan isu kontemporer yang mengeksplorasi bidang-bidang baru.

Kemudian mendefinisikan kembali konsep-konsep sebelumnya dan mengusulkan wacana atas teori-teori komunikasi di tepi krisis global oleh pandemi Covid-19.

“Konferensi ini akan menjadi forum internasional yang sangat baik untuk berbagi pengetahuan dan hasil penelitian bagi semua kalangan,” ujar Herbud sapaan akrab Heri Budianto.

Sementara itu, Ketua Panitia Seminar Nur Kholisoh mengatakan konferensi ini bertujuan untuk menyediakan platform yang menarik dan bermanfaat bagi para akademisi untuk berbagi sudut pandang dan pengalaman mereka melalui makalah penelitian dan presentasi lisan yang berkaitan dengan tren ilmu komunikasi saat ini.

“Konferensi ini mengedepankan penelitian ilmu komunikasi yang berkaitan dengan kemajuan teknologi digital, transformasi teknologi komunikasi, serta mempertimbangkan perkembangan aspek sosial budaya, ekonomi kreatif dan politik serta lingkungan sosial dalam menghadapi new normal pasca-pandemi Covid-19,” ujar Nur Kholisoh.