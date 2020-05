Unggah Video Latihan, Holyfield Bakal Naik Ring Melawan Tyson?

jpnn.com - Menyusul Mike Tyson, mantan juara dunia tinju kelas berat Evander Holyfield ikut mengunggah video latihan di media sosial.

Hal itu lantas memicu spekulasi bahwa Holyfield akan kembali naik ring dan menghadapi Tyson.

"Pekan pertama saya di gym dan saya merasa luar biasa. Saya menantikan untuk meningkatkan sesi pelatihan dan intensitas saat saya mempersiapkan diri untuk pertarungan," cuit Holyfield di akun Twitternya, Rabu (13/5).

"Saya sudah bilang, saya punya sesuatu untuk kalian."

My 1st week back in the gym and I feel great I'm looking forward to stepping up my training sessions and intensity as I prepare for my fight.



I told you I had something for you????@ReneeYoungWWE @BookerT5x@TheMarkHenry @WWEonFOX@FOXSports pic.twitter.com/ncgeJMTkmE — Evander Holyfield (@holyfield) May 13, 2020