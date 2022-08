UP Jajaki Kerja Sama Riset dan Akademik dengan University of California Berkeley

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Pancasila (UP) menjajaki kerja sama dengan University of California Berkeley (UCB) di bidang riset hingga akademik.

"Kerja sama ini meliputi kerja sama riset, visiting research, hingga pertukaran dosen dan mahasiswa," kata Rektor UP Prof. Dr. Edie Toet Hendratno di Jakarta, Kamis.

Sebagai bentuk kerja sama antara UP dengan UCB ini diawali dengan diselenggarakannya seminar yang dilaksanakan secara hybrid di Aula Fakultas Farmasi Universitas Pancasila dengan tema In-Depth talk about University of California Berkeley.

Seminar ini mengundang pembicara dari University of California Berkeley Prof. George Anwar dan Dr. Matthew P. Sherburne.

Turut hadir pada kegiatan ini Rektor Universitas Pancasila Prof. Dr. Edie Toet Hendratno beserta para wakil rektor yang sekaligus memberikan sambutan, Dekan Fakultas Farmasi Prof. Dr. Apt. Syamsudin, beserta jajaran.

REdie Toet menyampaikan rasa bangga dan sangat mendukung langkah awal kerja sama ini.

“UCB merupakan universitas bergengsi dan salah satu yang terbaik di dunia, tentu dengan agenda ini diharapkan dapat terus berlanjut dengan kerja sama," katanya.

Prinsip kami yaitu mencari kawan dan menjalin kerja sama. Kerja sama dengan University of California Berkeley (UCB) tentu menjadi nilai tambah dalam pemberian akreditasi oleh pemerintah ke Universitas.