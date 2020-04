Update Corona 13 April 2020: Gawat! Indonesia Mendekati 10 Besar Asia

jpnn.com, JAKARTA - Penyedia statistik pantauan COVID-19 dunia, Worldometer merangkum Indonesia per hari ini, Senin (13/4) menempati peringkat ke-11 Asia dalam urusan kasus corona.

Worldometer merupakan perusahaan media digital independen yang berbasis di Amerika Serikat.

Data yang dirangkum Worldometer selama ini dipercaya dan juga digunakan oleh banyak pemerintah, antara lain Inggris, Thailand, Pakistan serta lembaga atau media seperti Johns Hopkins CSSE, Financial Times, The New York Times, BBC dan lainnya.

Worldometer merilis, di Indonesia hari ini terdapat 316 kasus, yang membuat total positif corona sejak 2 Maret menjadi 4.557.

Sama dengan catatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Worldometer juga menyebutkan, di Indonesia hari ini ada 26 yang meninggal, total menjadi 399.

Di klasemen Asia, Indonesia berada di bawah Tiongkok, Iran, Turki, Israel, Korsel, India, Jepang, Pakistan, Filipina dan Malaysia. Di dunia, Indonesia berada di urutan ke-37.

Di Asia Tenggara, Filipina kini punya kasus yang lebih banyak dari Malaysia (sebelumnya, Malaysia lama memimpin klasemen Asia Tenggara). Indonesia kini malah makin mendekati Malaysia. (adk/jpnn)

Pantauan COVID-19 di Asia (10 Besar)

1. Tiongkok: 82.160 kasus, 3.341 meninggal

2. Iran: 71. 686 kasus, 4.474 meninggal

3. Turki: 56.956 kasus, 1.198 meninggal

4. Israel: 11.235 kasus, 110 meninggal

5. Korsel: 10.537 kasus, 217 meninggal

6. India: 9.240 kasus, 331 meninggal

7. Jepang: 7.370 kasus, 123 meninggal

8. Pakistan: 5.374 kasus, 93 meninggal

9. Filipina: 4. 932 kasus, 315 kematian

10. Malaysia 4.817 kasus, 77 kematian

11. Indonesia 4.557 kasus, 399 meninggal

