Ustaz Hidayat Nur Wahid Didatangi Pemberi Fatwa dari Rusia, Ada Urusan Apa?

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menerima kunjungan Ketua Majelis Spiritual Muslim Rusia Albir Krganov.

Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan MPR, Gedung Nusantara III lantai 9 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (15/6). Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva ikut hadir pada pertemuan tersebut bersama rombongan.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid maupun Head of the Spiritual Assembly of Muslim of Russia membahas hubungan antara kedua negara.

Selain itu, hubungan antara umat Islam, negara, dan demokrasi baik di Indonesia maupun Rusia.

Pada kesempatan itu, mufti Rusia tersebut mengingatkan kembali hubungan erat antara Indonesia dan Rusia yang sudah berlangsung sejak lama, bahkan saat masih bernama Uni Soviet.

Saat itu, Presiden Pertama Indonesia Soekarno sempat mengunjungi Uni Sovet. Bung Karno melaksanakan salat di Masjid Saint Petersburg, salah satu rumah ibadah umat Islam terbesar dan terindah di Rusia.

Peristiwa tersebut, menurut pemberi fatwa bagi Rusia ini, membuat hubungan Indonesia dengan Rusia sangat erat.

Umat Islam Rusia sangat menghormati Indonesia. Mereka selalu mengelu-elukan bangsa Indonesia dan menganggapnya sebagai saudara.