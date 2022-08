Usung Misi Indonesian Leaders Society, Phoenix United Menjaring Para Pemimpin

jpnn.com, JAKARTA - Bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Ke-77 RI, Phoenix United sukses melangsungkan Grand Launching secara hybrid.

Acara yang diadakan di Studio Jakarta dan live di Zoom serta YouTube channel Young On Top ini menghadirkan bintang tamu yang cool dan seru.

Yakni, Jennifer Rachel (public figure), Abi Anggoro (Songwriter dan Produser), Erwin Arifin (VP of Investment Kejora Capital), serta Salwa Rafila Babheer (Puteri Indonesia Kep. Riau Favorit 2022).

Baca Juga: Menparekraf Menginstruksikan Tour Leader Mengutamakan Keamanan Bus Pariwisata

Acara selama satu jam ini menandai kelahiran Phoenix United, sebuah komunitas leaders yang menyenangkan bagi para anggotanya.

Mengusung misi membangun Indonesian Leaders Society, Phoenix United ingin menjaring para pemimpin Indonesia yang dapat memberikan dampak luas, smart, serta fun dan cool.

“Kehadiran Phoenix United sebagai perkumpulan para leaders diharapkan dapat memberikan ruang terbuka selebar-lebarnya bagi para pemimpin untuk networking, having fun, dan tentunya memberikan rasa percaya diri dan dampak yang positif bagi bangsa Indonesia. Sejatinya “there is no border for you to be a leader,” ucap Sabilur Rosyad selaku Presiden dari Phoenix United.

Baca Juga: Mendagri Tito Karnavian Sampaikan 4 Pesan Penting di Perbatasan Indonesia

Artinya, siapa saja, mulai dari mahasiswa, anak band, content creators seperti para TikTokers dan YouTubers, dan berbagai kalangan bisa menjadi pemimpin bagi komunitas masing-masing.

Benefit yang ditawarkan oleh Phoenix United kepada para members di antaranya para member bisa mengikuti fun trips, dinner with CEOs, konten premium, program mentoring, aksi sosial, dan kesempatan untuk membangun network dengan figur publik lewat networking party.