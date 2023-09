Usung We are Inspired by You, Nippon Paint Indonesia Rayakan Hari Jadi ke-54

jpnn.com, JAKARTA - Nippon Paint Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-54 tahun bertema We are Inspired by You.

Perayaan ultah kali ini bermakna kehadiran Nippon Paint selama 54 tahun di Indonesia, terinspirasi dari dedikasi seluruh pihak terutama karyawan/ti Nippon Paint Indonesia.

Kesuksesan Nippon Paint selama 54 tahun ini didukung oleh banyak faktor, seperti kekuatan jalur distribusi di 76 kota, jaringan bisnis dengan lebih 40.000 mitra toko.

Tak lupa, dukungan utama Nippon Paint juga datang dari lebih 7.000 pegawai.

”Kesuksesan perusahaan tidak bisa lepas dari peran karyawan/ti adalah sebuah realitas dan fundamental untuk eksistensi kami hingga saat ini,” ujar General Manager (TU Division) Nippon Paint, Mark Liew saat perayaan HUT ke-54 Nippon Paint di Head Office Nippon Paint Indonesia, Jakarta Utara, Selasa (19/9).

Mark Liew menuturkan Nippon Paint merasa sangat bangga atas dedikasi dan komitmen dari seluruh karyawan/ti yang berkontribusi terhadap kemajuan perusahaan ini.

Terlebih pada karyawan/ti dengan masa bakti lebih dari 30 tahun, kami memberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi perusahaan terhadap sinergi antar SDM dengan eksistensi Nippon Paint selama 54 tahun di Indonesia.

"Semoga penghargaan ini dapat menjadi inspirasi bagi karyawan/ti lain untuk memberikan kinerja terbaiknya bagi Nippon Paint Indonesia," sebutnya.