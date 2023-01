UT makin diakui dunia, kembali jadi Regional Focal Point for the ICDE Quality Network

jpnn.com - Mewujudkan visinya menjadi perguruan tinggi jarak jauh berkualitas dunia, Universitas Terbuka (UT) berfokus pada pemenuhan persyaratan kualitas sejak pertama kali didirikan pada 1984. Kemampuan memelihara kualitas menjadikan UT makin besar, karena mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan pemerintah, termasuk dari dunia internasional.

Salah satunya dari International Council for Open and Distance Education (ICDE). Organisasi perguruan tinggi jarak jauh sedunia, yang berkedudukan di Oslo, Norwegia itu kembali menunjuk Rektor UT Prof. Ojat Darojat sebagai Focal Point Quality Network for ICDE Quality Network untuk wilayah Asia periode 2023-2024.

Penunjukan ini adalah kali kedua, yaitu setelah periode sebelumnya 2021-2022.

Saat ini ada tujuh Focal Point Quality Network for ICDE Quality Network yang dibentuk ICDE, yaitu wilayah Arab, Amerika Latin dan Karibia, Eropa, Amerika Utara, Asia, Oseania, dan Afrika.

Dari sejumlah perguruan tinggi jarak jauh di Asia, Rektor UT ditunjuk mewakili Wilayah Asia. Tugas dari Focal Point Quality Network for ICDE Quality Network adalah memberikan saran dan masukan kepada ICDE Executive Committee mengenai perkembangan pendidikan tinggi jarak jauh di wilayah masing-masing.

"Setiap anggota Focal Point Quality Network for ICDE Quality Network dituntut untuk menjalin komunikasi dengan semua perguruan tinggi jarak jauh di wilayahnya," kata Prof Ojat dikutip dari laman Universitas Terbuka, Senin (2/1).

Dengan kata lain, Universitas Terbuka dipandang sebagai perguruan tinggi yang memiliki kelebihan dalam hal penjaminan dan peningkatan kualitas. Bagi Rektor Ojat, hal ini menjadi lebih mudah karena juga menjabat sebagai President of the Asian Association of Open Universities (AAOU) untuk periode kedua, yaitu 2023-2025.

Sebagai informasi, belum ada dalam sejarah AAOU, President terpilih selama dua periode berturut-turut.