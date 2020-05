Viral Cuplikan Sitkom Bajaj Bajuri Bahas Virus Mirip COVID-19

jpnn.com, JAKARTA - Sitkom Bajaj Bajuri tengah viral di media sosial. Sebabnya, salah satu episode lama sitkom tersebut diduga menyinggung soal virus yang mirip dengan COVID-19.

Hal itu diketahui dari cuitan akun Twitter @gilang_mahesa yang memperlihatkan video percakapan Said dengan Oneng.

“17 tahun yang lalu, Bajaj Bajuri sudah ngingetin kita semua, hanya Oneng yang percaya,” tulis akun tersebut, baru-baru ini.

“Kalian enggak mau percaya sih jadinya gini kan he he he #CandaSenja,” lanjutnya.

— Gilang Mahesa (@Gilang_Mahesa) May 9, 2020

Dalam video percakapan itu, Said mengungkap tentang virus dari Tiongkok yang gejala dan ciri-cirinya mirip dengan COVID-19.

"Itu penyakit menular dari China mpok, gejalanye panas dingin sama batuk, bahaya mpok, penyakit itu bisa nular, yang udah kena bisa meninggal," ujar Said dalam cuplikan video tersebut.