Virus Corona Masuk ke Indonesia, Pemerintah Harus Ambil Langkah Taktis

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Sukamta ikut prihatin dengan masuknya virus corona ke Indonesia ini. Sukamta menyatakan setelah pemerintah mengumumkan 2 orang warga negara Indonesia terinfeksi virus corona, edukasi pencegahan dan penanganan pasien Covid-19 merupakan hal terpenting.

“Kami berharap pemerintah segera mengambil langkah-langkah taktis untuk menanggulangi penyebarannya dan melakukan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat lebih siap dan paham dalam melakukan pencegahan penularan virus ini,” kata Sukamta kepada wartawan, Senin (2/3).

Legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berharap langkah pencegahan wabah dilakukan dengan taktis, cerdas, tidak membuat gaduh tetapi efektif dalam mendidik masyarakat.

“Pemerintah juga perlu menyiapkan kondisi terburuk kalau terjadi wabah, ruang isolasi dangan semua fasilitasnya perlu disiapkan di semua daerah,” harap wakil ketua Fraksi PKS di DPR itu.

Lebih jauh, Sukamta berharap dan berdoa semoga di Indonesia penyebaran bisa dibatasi dan dikelola dengan baik. Namun, kata dia, semua perlu mempersiapkan diri dengan semaksimal mungkin. "Hope for the best and prepare for the worst," pesan Sukamta.

Presiden Joko Widodo mengumumkan adanya dua orang di Indonesia yang positif terjangkit virus corona. Dua WNI tersebut sempat kontak dengan warga negara Jepang yang datang ke Indonesia.(boy/jpnn)