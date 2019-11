VJ Daniel Beri Dukungan Pada Agnez Mo

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Daniel Mananta memberi dukungan kepada Agnez Mo yang menuai polemik akibat pernyataan dalam wawancara Build Series. Menurut pria yang kerap disapa VJ Daniel, apa yang disampaikan Agnez Mo justru baik seputar inklusivitas budaya di Indonesia.

"Culture inclusivity. That's what Indonesia is all about. Keren banget Indonesia dibicarakan terus di pop culture di Amerika Serikat sama Agnez. Not many people can do that," ungkap VJ Daniel, mengomentari posting-an Agnez Mo di Instagram, Selasa (26/11).

Agnez Mo diketahui baru saja menyampaikan pernyataan mengejutkan dengan mengaku tidak punya darah Indonesia. Hal tersebut diungkapkanya saat menjadi bintang dalam tayangan Build Series by Yahoo baru-baru ini. Pembawa acara awalnya bertanya ke pelantun lagu Tak Ada Logika itu tentang keberagaman di Indonesia.

Agnez Mo ternyata menjawab dengan mengatakan bahwa dirinya hanya lahir di Indonesia.

"Sebenarnya, aku enggak punya darah Indonesia atau apapun itu. Aku (berdarah) Jerman, Jepang, China, dan aku hanya lahir di Indonesia," kata Agnez Mo dalam video yang sudah tersebar di YouTube.

Agnez Mo juga telah menjawab polemik tentang pernyataan tersebut. Menurutnya, apa yang disampaikan dalam wawancara itu justru bicara tentang keberagaman.

Baca Juga: Respons Istana Soal Pengakuan Agnez Mo yang Cuma Lahir di Indonesia

"Saya tumbuh dalam budaya yang begitu beragam. Inklusivitas budaya adalah apa yang saya perjuangkan. Bhinneka Tunggal Ika berarti Bhinneka Tunggal Ika. Senang ketika saya dapat berbagi sesuatu tentang asal saya di negara saya," ungkap Agnez Mo lewat akun Instagram miliknya, Selasa (26/11).

"Saya akan selalu jujur ??dan bersaksi kepada dunia bagaimana minoritas seperti saya diberi kesempatan untuk memiliki mimpi dan mengejar impian kita, hatiku penuh," sambungnya. (mg3/jpnn)