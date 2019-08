WAE Buka Kesempatan Menyiksa 5 Model Land Rover di Senayan

jpnn.com, JAKARTA - Mendekatkan diri kepada konsumen dan calon konsumen, PT Wahana Auto Ekamarga (WAE) sebagai distributor resmi Jaguar Land Rover di Indonesia kembali menggelar Above and Beyond Tour (ABT), yang berlangsung di Area Parkir Hall Basket Senayan, Jakarta, 3-4 Agustus.

ABT merupakan program global Land Rover untuk meningkatkan brand awareness merek Land Rover yang dijual di tanah air.

“Program Land Rover global yang menantang ini untuk kedua kalinya kami laksanakan di Indonesia,” ungkap Brand Director Jaguar Land Rover PT WAE, Jentri Izhar, di Jakarta, Jumat (2/8).

“Para peserta dapat merasakan langsung pengalaman berkendara yang sesungguhnya dari jajaran produk Land Rover, di mana media maupun konsumen akan merasakan kelebihan, kemampuan teknologi dan pengendaraan produk Land Rover yang selama ini mungkin belum pernah dirasakan secara langsung.”

“Program ini akan memberikan pengalaman berkendara yang tak terlupakan bagi mereka dan mendemonstrasikan betapa mobil Land Rover cocok untuk jalanan di Indonesia,” jelas Jentri.

Kegiatan yang menawarkan tantangan bagi para pengendara untuk melewati rintangan berupa simulasi offroad khas Land Rover. Menguji kemiringan secara horizontal kendaraan Land Rover, kemudian menerobos genangan air setinggi 60 cm, serta kemampuan menanjak curam.

Masyarakat dapat mencoba dan memilih dari lima model Land Rover selama gelaran ABT yakni New Range Rover Sport, New Range Rover Velar, All-New Range Rover Evoque, Land Rover Discovery dan Land Rover Discovery Sport.