Wagub DKI Berterima Kasih Kepada Diego Maradona

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria ikut berkomentar atas meninggalnya legenda sepak bola dunia asal Argentina Diego Maradona.

Pada Instagram, akun @bangariza, politikus Partai Gerindra itu mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya Maradona.

Bahkan, Ariza juga mengutip pernyataan Maradona yang menurutnya sangat menginspirasi dan memotivasi.

"My mother thinks i am the best. And i was raised to always believe what my mother tells me (Diego Maradona)," tulis Ariza dalam akun Instagramnya, Kamis (26/11).

Arti dari pernyataan Maradona tersebut, yakni 'Ibuku mengira akulah yang terbaik. Dan aku dibesarkan untuk selalu percaya apa yang ibuku katakan kepadaku'.

Menurut Ariza, pernyataan itu sangat memotivasi, di mana motivasi dari seorang ibu sangat berpengaruh dalam kesuksesan Maradona.