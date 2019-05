Wajah Ashanty Dibilang Mirip Keponakannya, Anang Hermansyah gak Terima?

jpnn.com, JAKARTA - Anang Hermansyah tampaknya keberatan bila istrinya Ashanty dibilang wajahnya mirip dengan keponakannya, Millen.

Hal ini terlihat dari postingan terbaru Anang yang menjawab komen netizen. Di mana saat itu Anang tengah mengunggah foto Ashanty hasil jepretannya sendiri.

“Mylive @ashanty_ash ….. you are the sunshine of my life …#fujigfx #110mmf2,” tulis Anang dalam foto tersebut.

Ada beberapa netizen yang menilai Ashanty mirip dengan Millen.

“Mirip banget ma Milen,” komen akun nawangg18. “Dilihat dari Jember ya mbak," jawab Anang.

Seperti diketahui Millen merupakan keponakan Ashanty. Hanya saja, Ashanty dan keluarganya tidak mendukung Millen yang terlahir sebagai pria namun berpakaian dan bertingkah seperti perempuan.

Meski sudah berulang kali keluarga sudah menasehati agar Millen kembali ke kodratnya.