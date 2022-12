Wajar Prof Zudan Full Senyum, Juwita-NG Memang Keren

jpnn.com - JAKARTA – Kinerja Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri sudah mendapat pengakuan dari banyak kalangan, terbukti sudah kerap meraih beragam penghargaan dari dalam dan luar negeri.

Sejumlah penghargaan diraih Ditjen Dukcapil Kemendagri berkat inovasi-inovasi yang dilahirkan, yang mempermudah pelayanan kepada masyarakat.

Terbaru, Ditjen Dukcapil yang dipimpin Zudan Arif Fakrulloh menyabet Penghargaan Anugerah Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi.

Piagam penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas kepada Zudan Arif di Hotel Bidakara Grand Pancoran, Jakarta, Selasa (6/12).

Prof Zudan, panggilan akrab pria kelahiran 24 Agustus 1969 itu, menerima piagam penghargaan untuk kategori "Top 45 Inovasi Pelayanan Publik", Klaster Kementerian, untuk inovasi Juwita-NG: The Next Generation of Data Utilization in Public Services.

Prof Zudan merasa bersyukur karena inovasi Juwita-NG ini dua kali meraih Top Inovasi.

Dalam ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP), Juwita-NG yang merupakan pengembangan inovasi 'Si Juwita' (Pemanfaatan Data Kependudukan Terintegrasi secara Online untuk Mewujudkan Single Identity Number) yang pada 2019 meraih Top 99 Inovasi Pelayanan Publik.

Selanjutnya pada 2021, inovasi Juwita-NG lolos pada kategori umum pada ajang KIPP Kementerian PAN-RB.