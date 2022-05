Wamen LHK: FoLU Net-Sink 2030, Langkah untuk Bisa Capai Net Zero Emission

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong mengatakan Indonesia akan serius melakukan penanganan isu perubahan iklim agar bisa tercipta Indonesia Forestry and Other Land Uses (FoLU) Net-Sink 2030.

Menurut dia, pencapaian komitmen itu berdampak pada perancangan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya.

Demi mendukung terciptanya hal tersebut, Alue Dohong akan mengeluarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 168 tentang FoLU NetSink 2030 untuk pengendalian perubahan iklim pada tanggal 24 Februari 2022.

“Melalui Kepmen LHK Nomor 168 Tahun 2022 ini, pemerintah menunjukkan keseriusan untuk mengusung konsep 'Indonesia FoLU Net Sink 2030' sebagai sebuah pendekatan dan strategi,” ungkap Wamen Alue dalam webinar Green Economy Indonesia Summit 2022: The Future Economy of Indonesia di Jakarta, Rabu (11/5).

Dia menambahkan, setelah 2030 sektor FoLU ditargetkan sudah bisa menyerap penurunan emisi GRK dari aktivitas transisi energi atau dekarbonisasi dan kegiatan eksplorasi sektor lainnya, tidak terkecuali sektor pertanian.

“Dengan komitmen sektor FoLU bisa menurunkan hampir 60% diharapkan bisa menjadi pondasi atau landasan untuk mencapai netral karbon/net-zero emission pada 2060 atau lebih cepat,” tegas Alue.

Di samping FoLU, Pemerintah juga menyusun Strategi Implementasi NDC pada 2017, ditindak-lanjuti dengan penyusunan Road Map NDC Mitigasi pada 2019.

Menurut dia, pemerintah Indonesia menyampaikan update NDC dan menyusun strategi jangka panjang pembangunan rendah karbon berketahanan iklim dan disampaikan ke Sekretariat UNFCCC pada Juli 2021 lalu.