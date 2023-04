Wamendag Jerry Sebut Pertumbuhan Fintech Indonesia Tertinggi 

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga mengatakan pertumbuhan industri fintech Indonesia setiap tahun mencapai 39 persen khususnya di masa pandemi Covid-19.

Angka ini merupakan yang tertinggi kedua di antara negara-negara G20.

Menurut Jerry, pertumbuhan ini mengisyaratkan potensi dan eksistensi fintech yang akan makin penting dalam ekonomi Indonesia.

Hal tersebut menjadi salah satu butir utama yang disampaikan Wamendag saat menjadi pembicara utama pada BCG and AC Ventures Report Launch dengan tema, " Shaping The Future of Fintecg in Indonesia" beberapa hari yang lalu.

Fintech sendiri adalah salah satu sektor dari industri digital secara keseluruhan. Karena itu, Jerry berharap fintech akan makin besar peranannya dalam sektor-sektor yang produktif sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi.

Posisi fintech dalam sektor produktif menurut Jerry bisa dikembangkan mulai dari sektor mikro, kecil dan menengah.

Syaratnya, semua pihak berkomitmen untuk membangun ekosistem yang aman dan saling menguntungkan.

Dalam dunia perdagangan sendiri menurut Jerry, fintech merupakan salah satu jalan keluar dari kebutuhan akan proses pembiayaan.