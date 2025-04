Waspada! Prediksi Kebijakan Donald Trump Bisa Picu Resesi di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan kebijakan baru Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bakal mempengaruhi ekonomi Indonesia.

Menurut Bhima, tarif kebijakan Donald Trump mengenakan tarif 32 persen untuk barang asal Indonesia yang masuk ke AS berpotensi memicu resesi ekonomi pada kuartal IV-2025.

"Bisa picu resesi ekonomi Indonesia di kuartal IV-2025," kata Bhima, Jumat (4/4).

Bhima menuturkan selain kuantitas ekspor Indonesia ke AS, diprediksi akan ada dampak negatif berkelanjutan ke volume ekspor ke negara lain.

Bhima mengatakan dengan tarif resiprokal tersebut, sektor otomotif dan elektronik Indonesia bakal di ujung tanduk.

Hal ini karena, konsumen AS menanggung tarif dengan harga pembelian kendaraan yang lebih mahal yang menyebabkan penjualan kendaraan bermotor turun di AS.

Selanjutnya dikarenakan adanya korelasi ekonomi Indonesia dan AS dengan persentase 1 persen penurunan pertumbuhan ekonomi AS maka ekonomi Indonesia turun 0,08 persen.

"Produsen otomotif Indonesia tidak semudah itu shifting ke pasar domestik, karena spesifikasi kendaraan dengan yang diekspor berbeda. Imbasnya layoff dan penurunan kapasitas produksi semua industri otomotif di dalam negeri," ujarnya.