Wishnutama Siap Hadiri Sunset Bali Music Festival 2019

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Wishnutama memberi dukungan terhadap Sunset Bali Music Festival yang akan digelar pda 6 dan 7 Desember 2019.

Menurutnya, event itu merupakan salah satu festival musik yang bisa menggerakkan wisata Indonesia. Ia pun berencana hadir menyaksikan festival yang diinisiasi Anak Bangsa Juara dan Rajawali Indonesia.

"Saya siap hadir dan Bu Wamen (wakil menteri), acara ini keren dan salah satu bentuk atraksi showbiz tourism yang akan digalakkan,” kata Wishnutama dalam keterangan pers yang diterima jpnn.com, Jumat (1/11).

'Sunset Bali Music Festival' diadakan di Nusa Dua Beach, Bali pada 6 dan 7 Desember 2019 mendatang. Festival musik bertaraf internasional ini akan memadukan keindahan panorama alam yang ada di Pantai Nusa Dua dengan alunan musik yang luar biasa dari para musisi dunia dan Indonesia.

Deretan musisi yang akan tampil di Sunset Bali Music Festival telah diumumkan. Band reggae legendaris asal Birmingham, UB40 menjadi salah satu bintang utama yang dipastikan hadir.

Kehadiran UB40 dalam 'Sunset Bali Music Festival' sangat spesial. Sebab ini menjadi satu-satunya penampilan UB40 di Asia, karena mereka tengah sibuk tur di Amerika Serikat.

Baca Juga: Sunset Bali Music Festival 2019 Hadirkan UB40 Hingga Tulus

Selain UB40, 'Sunset Bali Music Festival' juga melibatkan banyak musisi Indonesia lainnya untuk berkolaborasi

dengan keindahan alam Bali. Seperti Kla Project, Navicula, The Groove, Steven & Coconut Treez, Andre Hehanusa, The Hydrant, Ras Muhamad, Shaggydog, Souljah, Tulus, Saxx In The City, Galabby, Joni Agung & Double T. (mg3/jpnn)