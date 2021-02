Yakinlah, Quality Time Bareng Keluarga Lebih Seru Dengan Minuman dari Vinotique

jpnn.com, JAKARTA - Restoran dan cafe dituntut untuk lebih kreatif memasarkan produknya di tengah Pandemi Covid-19. Pasalnya, kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat, membuat penjualan mereka juga terpengaruh.

Vinotique Indonesia adalah salah satu restoran penyedia produk minuman yang berusaha hadir membantu orang-orang yang ingin menikmati quality time bersama keluarga dan teman-teman. Walaupun tak bisa nongkrong berjam-jam di luar, suasana itu tetap bisa dinikmati di rumah.

Mengusung tema Bring the excitement it to your home, Vinotique berusaha untuk menambahkan suasana gembira pada saat quality time bersama keluarga di rumah. Mereka juga siap memberikan menu minuman yang pas, saat hanya bisa melakukan pertemuan secara virtual.

“Meskipun tidak bisa pergi ke luar rumah, orang-orang masih bisa berhubungan dan video call dengan teman-teman atau keluarga yang jauh di mata. Dilengkapi dengan produk minuman dari Vinotique, suasana quality time bersama keluarga dan teman-teman pun bisa makin asik dan bertambah seru," kata pemilik Vinotique Indonesia, Elainne.

Mereka pun menyediakan pemesanan produknya secara online. Dengan demikian, konsumen tidak perlu repot keluar rumah. Bukan hanya di ibu kota, produk minuman mereka juga siap dikirimkan ke luar kota.

Menurut Elainne, untuk mendapatkan produk minuman dari Vinotique, kunjungi official store Vinotique Indonesia yang sudah ada di berbagai online platform seperti Instagram, Tokopedia, Shopee, dan Blibli. Tersedia dengan berbagai macam metode pembayaran, produk minuman dari Vinotique bahkan juga bisa dibayar dengan cicilan.

"Produk kami tersedia dengan beragam jenis serta kualitas dan mutu yang tinggi. Produk yang dijual pun sudah pasti asli dan resmi karena bersumber langsung dari distributornya sendiri. Resto kami sendiri berada di Komplek Rukan Sedayu Business Park G 5 No 17, Cengkareng," tandasnya. (dkk/jpnn)