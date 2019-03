Yes! Fajar / Rian Juara Swiss Open 2019

jpnn.com, BASEL - Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto alias Fajar / Rian keluar sebagai juara di Swiss Open (super 300) 2019.

Pada pertandingan di St. Jakobshalle Basel, Minggu (17/3) malam WIB, Fajar / Rian yang kini duduk di peringkat sembilan dunia itu mengalahkan ganda Taiwan Lee Yang / Wang Chi Lin.

Fajar / Rian menang 21-19, 21-16 dalam laga berdurasi 40 menit (statistik BWF). Fajar / Rian tak menemukan kesulitan berarti meladeni ganda Taiwan ranking 89 dunia dan memenangi pertemuan pertama di antara mereka.

Supported by cheering fans in Basel Alfian/Ardianto win the Swiss Open #HSBCBWFbadminton pic.twitter.com/IWFKECFvoi — BWF (@bwfmedia) March 17, 2019