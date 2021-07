Yoo Na Bi dan Park Jae Eon Makin Mesra, Apa yang Akan Dilakukan Yoon Seol A? Begini Bocoran Episode 5 Neverthelss!

jpnn.com - Drama Nevertheless episode 5 akan tayang pada Sabtu (17/7) pukul 23.00 waktu Korea.



Pada episode sebelumnya, diceritakan bahwa hubungan Yoo Na Bi (Han So Hee) dan Park Jae Eon (Song Kang) menjadi makin dekat.



Keduanya makin dekat setelah banyak menghabiskan malam bersama.



Yoo Na Bi pun makin menyukai Park Jae Eon tetapi dia tahu hubungan mereka bukanlah sebagai sepasang kekasih.



Meskipun kian dekat dan kerap menghabiskan malam bersama tetapi Yoo Na Bi selalu merasa ada jarak di antara dirinya dan Park Jae Eon.



Namun hubungan antara mereka berdua mulai tercium oleh teman-temannya di kampus, rumor pun beredar cepat tentang Yoo Na Bi dan Park Jae Eon.



Yoo Na Bi yang berusaha lepas dari pesona Park Jae Eon lagi-lagi gagal untuk menjauh.



Pada cuplikan episode selanjutnya, kisah mereka berdua makin menarik.



Yoo Na Bi akan bertemu dengan Seol A (Lee Yul Eum), mantan kekasih Park Jae Eon.



Selama ini, kedua perempuan tersebut tak pernah bertemu secara langsung.



Namun di episode lima, Yoo Na Bi dan Seol A akan saling bertatap muka.



Hubungan antara Yoo Na Bi dan Park Jae Eon juga akan makin menarik karena hal tersebut.



"Yoo Na Bi dan Yoon Seol A telah menyadari satu sama lain tanpa menyadarinya," ujar tim produksi drama Nevertheless dilansir dari soompi, Sabtu (17/7)



"Akhirnya keduanya saling berhadapan dan akan mengkonfirmasi kebenaran tentang kecemasan di hati mereka. Ini akan memainkan variabel baru dalam romantisme remaja yang memusingkan," lanjutnya.



Kelanjutan kisah Yoo Na Bi dan Park Jae Eon dapat disaksikan melalui Netflix setiap Sabtu. (mcr7/jpnn)



Simak! Video Pilihan Redaksi: