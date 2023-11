YouTube Segera Merilis Fitur For You, Mirip Punya TikTok

jpnn.com, JAKARTA - Tim pengembang YouTube mengumumkan segera memperkenalkan fitur 'For You' yang akan ditampilkan di bagian atas channel milik kreator.

Waktu peluncuran fitur 'For You' dijadwalkan pada 20 November mendatang.

Fitur 'For You' YouTube sekilas mirip seperti 'For You' yang ada di TikTok.

YouTube mengatakan fitur 'For You' akan merekomendasikan kumpulan konten yang ada di channel milik kreator kepada penonton sesuai dengan riwayat menonton mereka.

Rekomendasi konten akan dibuat unik dan dipersonalisasi khusus untuk pengguna.

Kreator bisa mengaktifkan atau menonaktifkan fitur 'For You' di channel-nya dengan mengubah pengaturan di YouTube Studio dengan masuk ke Customization > Layout.

Selain itu, dengan mengeklik 'more settings' di bawah bagian 'recommendations for your viewers' akan menampilkan lebih banyak kontrol untuk mengatur konten yang direkomendasikan di bagian For You.

Kreator bisa memilih apakah mereka ingin menampilkan shorts, livestream, atau video penuh untuk ditampilkan di bagian For You.