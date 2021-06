YouTuber Makin Menjamur, Andovi da Lopez Justru Resah, Begini Alasannya

jpnn.com, JAKARTA - YouTuber sekaligus aktor Andovi da Lapez mengaku makin resah dengan menjamurnya pembuat konten di YouTube.



Keresahan tersebut dia sampaikan saat berbincang secara virtual dengan awak media.



"Memang semua orang berhak bikin konten tetapi yang gue minta untuk penonton, berpikir dahulu sebelum menonton kontennya," ujar Andovi da Lopez.



Sebab, menurutnya, tak sedikit pembuat konten atau YouTuber yang asal saat membuat video.



Dia menilai hal itu dilakukan demi mendapatkan jumlah penonton yang banyak tanpa memperhatikan kualitas dari konten video yang dihasilkan.



"Ketika dia punya infrastruktur bikin konten, ya, bikinlah dengan baik. Jadi, content creator harus semangat untuk bekerja," tutur pemain film Malam Minggu Miko The Movies itu.



Dia berpendapat bahwa penonton sekarang ini juga sudah bisa merasakan konten yang hanya mengejar keuntungan semata.



"Bikin konten hanya untuk uang, mending go away. Penonton akan terasa kok menoton," kata Andovi da Lopez.



Sebagai pembuat konten yang sudah 10 tahun berkarya melalui kanal SkinnyIndonesian24 di YouTube, dia mengatakan bahwa YouTuber bukan sekadar pembuat konten.



Andovi da Lopez menegaskan bahwa YouTuber harus bisa memberikan edukasi melalui konten video yang mereka buat.



"Jadi, YouTuber bukan soal, 'halo apa kabar'. Kami kerja di sini, content creator bukan bikin video dan upload selesai. Ada proses yang harus dijalani dan dampak yang dirasakan penonton," tutur pria 27 tahun itu.



Dia pun berharap agar para pembuat konten dan YouTuber bisa membuat video dengan konsep baik dan menginspirasi bagi para penontonnya, terutama anak muda Indonesia.



"Gua berharap ke anak muda, berkaryalah dari hati. Intinya semangat terus," kata Andovi da Lopez. (mcr7/jpnn)



