Yura Yunita Jadi Pembuka Rangkaian iKonser

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Yura Yunita menggelar konser intimate bertajuk iKonser di M Bloc, Jakarta Selatan, Rabu (29/1). Dia mengaku senang bisa mengadakan pertunjukan yang sangat intim bersama penggemar.

"Saya senang ada kesempatan ini, konser intimate, karena lagu-lagu saya itu berasal dari kisah persona, jadi saya merasa semakin dekat dengan penonton karena rasanya pengin curhat," kata Yura di M Bloc, Jakarta Selatan, Rabu (29/1).

Demi iKonser, perempuan 28 tahun itu sengaja membawakan repertoar khusus di hadapan 500 penonton. Lagu-lagu andalan tidak ketinggalan dinyanyikan oleh Yura. "Saya sengaja menyajikan keintiman aransemen, biar kayak di ruang tengah," ucapnya.

Konser Yura ini sekaligus menjadi pembuka dari rangkaian iKonser yang diadakan IndiHome. Konser tersebut merupakan pertunjukan live yang nantinya bisa disaksikan lewat i-Konser Channel. "iKonser merupakan wujud komitmen IndiHome dalam memajukan industri musik Indonesia dengan menyediakan platform khusus untuk penayangan beragam konser musik musisi Indonesia," jelas Direktur Consumer Service Telkom, Siti Choiriana.

Direktur Rajawali Indonesia Communication, Anas Syahrul Alimi menambahkan bahwa tayangan konser musik ini selain bisa disaksikan di layar TV juga dapat disaksikan melalui gadget subscriber iKonser. Dengan begitu, melalui channel i-Konser, penikmat musik di Indonesia dapat menyaksikan konser musik dimanapun mereka berada.

"iKonser merupakan satu-satunya channel TV yang menayangkan live concert musisi tanah air dan mancanegara serta berbagai hal yang berkaitan dengan konser musik seperti backstage live, after movie concert, artist talk, men behind the concert, dan sebagainya," beber Anas.

iKonser channel menyediakan 12 tayangan langsung konser musik dalam satu tahun atau satu konser setiap bulannya. Pelanggan dapat menikmati tayangan konser musik secara langsung dengan pay-per-view di IndiHome TV. Tidak hanya itu, pelanggan juga dapat menonton kembali tayangan konser musik yang diinginkan melalui video-on-demand IndiHome. Terdapat beberapa jenis konser musik yang bisa dinikmati, diantaranya Live Heritage Konser, Teater Musikal, Konser Musikal dan Live Musik Festival seperti Prambanan Jazz, JogjaRockarta, Mocosik Festival. Dan lainnya. (mg3/jpnn)