Begini Cara Eks Bos KPK Ajak Warga Pilih Anies-Sandi

Bambang Widjojanto dan Anies Baswedan berkampanye di Pesing, Jakarta Barat. Foto: Ist

SHARES

jpnn.com - Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengikuti rangkaian kampanye Cagub DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan di kawasan Pesing, Jakarta Barat, Selasa (24/1). Dalam kesempatan itu, Bambang mengajak warga untuk berpantun ria.

"Kebon manggis di pinggir kali, dilewatin metro mini. Anies-Sandi pasangan serasi, pilihan hati rakyat Betawi," ucap Bambang dan disambut tepuk tangan warga Pesing.

Pantun yang dibuat istri sastrawan Taufiq Ismail itu menghibur ratusan warga Pesing yang memadati lokasi kampanye.

Selain berpantun, Bambang juga menjelaskan mengenai program One Kecamatan One Center for Entrepreneurship (OK OCE) paslon nomor urut tiga tersebut.

"Bapak ibu yang memiliki usaha, akan dibantu lebih berkembang dengan bantuan modal dan pelatihan di setiap kecamatan," terang pria yang juga pernah berprofesi sebagai pengacara ini.

Bambang mengatakan, sepanjang sejarah Kota Jakarta belum ada gubernur yang memberi perhatian ke sektor kewirausahaan. Padahal, wirausaha bisa menjadi jalan untuk mengentaskan kemiskinan.

Eks pimpinan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ini pun menyarankan masyarakat untuk mencari di mesin pencari Google untuk membuktikan pernyataannya tersebut.

Bambang menilai, program kewirausahaan merupakan solusi lengkap untuk mengatasi kemiskinan di Jakarta. Dia lantas menganalogikannya, sebagai kolam ikan, yang berbeda dengan calon lain hanya menyediakan ikan dan kailnya saja.