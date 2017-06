Cie..Cie... Velove Vexia Rayakan Idulfitri Bareng Deva Mahenra

SHARES

jpnn.com, JAKARTA - Artis peran Velove Vexia tengah berbahagia. Biasanya, anak pengacara OC Kaligis itu tertutup soal asmara, tapi kini dia terlihat sengaja mengumbar hubungannya dengan aktor Deva Mahenra.

Pemain film Walaikumsalam Paris itu terlihat merayakan Lebaran bersama. Kebersamaan mereka terekam pada video yang diunggah akun gosip @lambe_lamis. Pada video tersebut, Velove sedang satu mobil dengan Deva. Dia terlihat malu-malu memperlihatkan Deva yang duduk di sebelahnya.

“Jadi mbak Velove sudah resmi go public sama mas Deva nya nih? Aduh mintje sik seneng banget, asal bisa lihat senyum mbak Velove yang gemesin itu. Be happy yes mbak Velove dan mas Deva. Video copyright to: Devaeloves_fc,” tulis akun @lambe_lamis pada Selasa (26/6).

Melihat video itu, beragam komentar netizen langsung bermunculan. Banyak yang mendoakan keduanya serius menjalani hubungan asmara.

“Baguslah senang lihatnya cowok tulen yang nggak kehomo-homoan sama cewek cakep he he he he,” tulis @frida226. “Sumpah gue suka Deva sama Chelsea Islan, tapi gak apa-apa lah sama Velove karena cantik juga. Yang gue sampe sekarang gak terima Chelsea sama si pantat panci,” lanjut @mbakenjel.

“Velove bukannya paranoid sama Didit? Sebagai fans Deva garis keras sih gue setuju aja sebenarnya,” kata @alsanisabilla.

“Bukan karena lagi main film bareng kan? Jadi ada gimmick-gimmick dikit,” celetuk @lialoaamaa.

Isu kedekatan keduanya bermula ketika Deva Mahenra mengunggah foto berisikan puisi cinta di akun Instagram pribadinya, Selasa (20/6). Aktor kelahiran 19 April 1990 itu pun sengaja menandai Velove. Alhasil, publik menduga bahwa puisi cinta itu adalah ungkapan cinta Deva pada artis kelahiran Manado.(mg7/JPG)