Hari Pertama Puasa, Harga Sembako Masih Tinggi

jpnn.com, SUMSEL - Harga sembilan bahan pokok (sembako) dan daging di hari pertama puasa, kemarin (27/5) masih tinggi.

Pantauan Sumatera Ekspres (Jawa Pos Group), di Pasar Sekip contohnya harga daging ayam Rp35 ribu per kg dan daging Rp130 ribu per kg.

Harga itu masih jauh di atas normal Rp26 ribu dan Rp110 ribu per kg. Begitupula bawang putih dijual Rp65 ribu-Rp70 ribu dan cabai merah Rp30 ribu per kg.

“Pembeli masih ramai berbelanja. Meski mereka mengeluh harga tinggi, tapi tetap saja membeli karena kebutuhan puasa,” terang Farida (35), salah satu pedagang. Begitu juga bahan pokok lain seperti minyak goreng, gula pasir, maupun telur.”

“Di Pasar Km 5, bawang putih dijual Rp60 ribu per kg sementara bawang merah Rp32 ribu per kg. “Harga itu masih mahal. Biasanya bawang putih itu hanya Rp32 ribu, dan bawang merah Rp28 ribu per kg,” cetus Amir (43), pedagang bawang.

Di Pasar 7 Ulu pun masih relatif tinggi. Terutama daging ayam yang semula Rp27 ribu jadi Rp35 ribu, telur Rp20 ribu, dan bawang putih Rp60 ribu. “Yang lain tak signifikan naiknya, kalau tiga komoditi itu cukup tinggi,” cetus Nuraini (42), pedagang sembako.

Di pasar kalangan Mega Asri Km 14, harga daging sapi justru meroket menjadi Rp140 ribu, tapi daging ayam justru turun menjadi Rp30 ribu per kg.

“Dari agen sudah tinggi harganya, jadi kami ngikut saja,” ujar Nek, seorang pedagang.