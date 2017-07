HEBAT! 200 Prajurit TNI Terima Penghargaan PBB di Afrika Tengah

SHARES

jpnn.com, AFRIKA TENGAH - Sebanyak 200 Prajurit TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas Kompi Zeni Tentara Nasional Indonesia (Satgas Kizi TNI) Kontingen Garuda (Konga) XXXVII-C/Minusca (Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Central Africa Republic) pada misi perdamaian di Afrika Tengah, mendapat penganugerahan Medali PBB (United Nations Medal) dari Minusca. Satgas Kompi Zeni TNI dipimpin Mayor Czi Widya Wijanarko.



Upacara penganugerahan Medali United Nations (UN Medal Parade) ditengah derasnya hujan, dipimpin oleh Force Chief of Staff, Brigadier General Jean Eudes Marie Pascal Barau yang bertindak selaku Inspektur Upacara dengan Komandan Upacara Kapten Czi Tuanggil F.E. Marbun (Pasiops Satgas Kizi TNI Konga XXXVII-C/Minusca), bertempat di Lapangan Upacara Garuda Camp (Indoengcoy Camp), Mpoko, Bangui, Afrika Tengah, kemarin.



200 Prajurit TNI Satgas Kizi TNI Konga XXXVII-C/Minusca yang menerima penganugerahan medali dari Minusca, terdiri dari 178 personel TNI AD, 18 personel TNI AL dan 4 personel TNI AU. Penghargaan ini diberikan atas jasa-jasanya dalam mengemban tugas pada misi penjaga perdamaian Minusca di wilayah Afrika Tengah, minimal tujuh bulan berturut-turut dengan baik tanpa cacat.



Penyematan Medali PBB dilaksanakan secara simbolis oleh Force Chief of Staff, Brigadier General Jean Eudes Marie Pascal Barau kepada Komandan Satgas Mayor Czi Widya Wijanarko dan Wakil Komandan Satgas Mayor Czi I Made Bagus Asmara Putra serta perwakilan personel Satgas Kizi TNI Konga XXXVII-C/Minusca.



Force Chief of Staff, Brigadier General Jean Eudes Marie Pascal Barau dalam sambutannya mengucapkan selamat atas penghargaan yang telah diterima oleh Komandan Satgas Konga XXXVII-C/Minusca Mayor Czi Widya Wijanarko beserta seluruh personel Satgas. Beliau juga merasa kagum dan bangga melihat semangatnya yang tinggi para Prajurit TNI Konga XXXVII-C/Minusca saat melaksanakan upacara di tengah hujan yang lebat mengguyur bumi Afrika Tengah.



“Terima kasih atas partisipasi negara Indonesia dalam membantu mewujudkan perdamaian di negara Afrika Tengah yang diselimuti konflik antar kelompok bersenjata yang telah berlangsung beberapa tahun terakhir,” kata Brigadier General Jean Eudes Marie Pascal Barau.



Menurut Perwira Penerangan Konga XXXVII-C/Minusca, Kapten Czi Setiadi Wibowo dalam keterangan persnya, setelah upacara penganugerahan Medali PBB, kegiatan diisi dengan berbagai pertunjukan yang diperankan oleh para Prajurit TNI Konga XXXVII-C/Minusca yaitu, Tari Dayak, Tari Kecak, Kuda Lumping, Atraksi Debus, Reog Ponorogo dan Drum Band, dilanjutkan foto bersama dan ramah tamah.



Turut hadir dalam acara acara tersebut, diantaranya para Pejabat Minusca seperti Commander EUTM dan JTFB, General Military of Defence Central Africa serta para Komandan Kontingen UN.(fri/jpnn)