HEBAT! Paduan Colours Choir Sukses Mengharumkan Nama Indonesia di Pentas Dunia

SHARES

jpnn.com, PALEMBANG - Paduan Colours Choir milik Keuskupan Agung Palembang mengukir sejarah pada ajang Bali International Choir Festival. Meski baru kali pertama mengikut ajang tersebut, namun Paduan Colours Choir mampu meraih empat medali emas dan Tropy 1ST Winner Category Music Of Religion.

Bali International Choir Festival adalah event tahunan yang mempertemukan tim paduan suara terbaik dari Indonesia maupun luar negeri. Kompetisi paduan suara berskala international ini dilaksanakan pada tanggal 14 Juli hingga 20 Juli 2017 yang lalu. Bali International Choir Festival ke-6 ini melibatkan pembicara dan ahli paduan suara dari berbagai negara di dunia.

Prestasi ini cukup membanggakan. Tidak hanya dari keluarga besar Colours Choir, namun juga umat di Keuskupan Agung Palembang serta pemerintah dan masyarakat Sumatera Selatan, bahkan Indonesia, juga ikut berbangga. Karena selain menampilkan paduan suara yang baik, tim ini juga ikut mengenalkan seni dan budaya Indonesia kepada dunia luar. Karena tim paduan suara ini menggunakan baju tradisional khas Sumatera Selatan.

Lala Gozali, Founder Paduan Suara Colours Choir, di Sela-sela Misa Syukur Colours Choir di Yayasan Xaverius Centrum, Selasa (25/7) kemarin, mengungkapkan jika prestasi yang diraih ini sungguh di luar dugaan. Keikutsertaan Colours Choir, menurutnya, bukan untuk menjadi yang terbaik, melainkan hanya ingin menampilkan yang terbaik serta menambah pengalaman baru di ajang paduan suara khususnya tingkat Internasional.

Kompetisi ini juga mendapat dukungan penuh dari Uskup Agung Palembang, Mgr. Aloysius Sudarso. Hal tersebut terlihat bahwa Uskup dengan setia mendampingi Colours Choir selama kompetisi hingga babak Champion Ship.

“Terima kasih Uskup, yang rela menemani kami, walau beda maskapai dan harus delay tujuh jam. We Love You uskup. Mengenai kompetisi, kami sewaktu kompetisi bersaing dengan 13 negara (Korea, Filipina, USA, Switzerland, Indonesia, dan lain-lainnya) dengan total peserta 111 kelompok paduan suara. Colour Choir tampil begitu energik dan walau sempat pesimis tidak akan masuk ke babak selanjutnya,” ucap Lala dalam keterangan persnya.

Terbukti, Colour Choir berhasil membawa pulang Thropy 1ST Winner Category Music Of Religion, satu Medali Emas COMPETITION CATEGORY MUSIC OF RELIGION, satu medali emas COMPETITION CATEGORY MUSIC OF FOLKORE, satu medali emas Championship Music Of Folkore dan satu medali emas MUSIC OF RELIGION CHAMPIONSHIP ROUND 1 GOLD MEDAL.

“Total yang kami bawa pulang adalah satu Piala juara dan empat medali emas, sebagai satu-satunya peserta yang membawa pulang banyak medali emas hanya dengan keikutsertaan di 2 kategori perlombaan. Yah tidak sia-sia dan jerih payah terbayarkan,” ucap Lala.