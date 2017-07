Huahahahaha....Lihat Bu Susi Joget di Atas Kapal yuk

Susi Pudjiastuti. Foto: Miftahulhayat/dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Belakangan kegaduhan politik di Tanah Air mulai menghiasi obrolan di tengah publik. Nah, untuk mencairkan suasana, di Instagram beredar video Bu Susi joget. Lucu. Dilihat dari caption dan komentar, Bu Susi di sini adalah Menteri KKP Susi Pudjiastuti.

"Dari pada melihat Partai " rakus kekuasaan lebih baik melihat Bu Susi lagi joget di atas kapal kece...????????. ???????????????????????? Kabinet siapa dulu kalau bukan Pak Jokowi," bunyi caption di video unggahan indonesiavoice_

"Kereeen bu susi.. Eike demen nih yg kaya gini daripada jaim2 taunya korup hahaha.." bunyi komentar cucu_tan_m.

Tak disebutkan di kapal apa, dan kapan kejadian ini. Bu Susi tampak berjoget begitu riang, dan dalam video ini terdengar alunan lagu milik band legendaris The Beatles, I Want To Hold Your Hand.

"Andaikan ada puluhan bu susi sperti ini yg jd mentri, sungguh luar biasa Indonesia," tulis maysmansa. (adk/jpnn)