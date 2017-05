Ngebet Nikahi Janda Tommy Soeharto, Aktor Hollywood Sibuk Cari Duit

Bobby Tonelli dan Tata Cahyani. Foto: Instagram Bobby Tonelli

jpnn.com, JAKARTA - Hubungan Bobby Tonelli dengan Raden Ayu Ardhia Pramesti Regita Cahyani alias Tata Cahyani sudah menapak jenjang serius.

Bobby mengaku ingin menikahi mantan istri Tommy Soeharto itu.

Karena itu, Bobby sedang giat mengumpulkan uang.

Bintang film Lost in the Pacific, No Tomorrow, dan Cages itu tak ingin rumah tangganya terguncang karena masalah finansial.

“Saya pikir tinggal menunggu waktu yang tepat. Saya memiliki prinsip, jika ingin menikah saya harus stabil dari sisi finansial. Selama, ini saya bekerja untuk mewujudkan hal itu,” kata Bobby sebagaimana dilansir Radar Banyumas, Selasa (17/5).

Bobby juga menceritakan kisah asmaranya dengan wanita 42 tahun itu.

Semua berawal dari kegalauan yang dirasakan Bobby.

Setelah putus dengan Joanne Peh, Bobby merasa hidupnya hancur.