Superblok Mirip Central Park Hadir di Medan

jpnn.com - PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) sukses mengembangkan superblok Central Park sebagai kawasan hunian apartemen dan bisnis yang paling bergengsi di Jakarta. Kini, superblok dengan kompisisi yang sama dibangun di Medan.

Kedua superblok ini mempunyai komposisi bangunan hampir mirip. Etalase depan terdiri bangunan shopping mall dan hotel bintang lima, di kanan kirinya diapit gedung perkantoran (office tower) dan kondominium.

Sedangkan bagian belakang dan di atas shopping mall berdiri tower-tower apartemen. Bahkan, arsitektur shopping mall-nya mirip Central Park.

Maka tidak keliru jika ada yang menyebut Podomoro City Deli Medan (PCDM) ini Central Park-nya Medan.

“Memang serupa, termasuk kualitas bangunan dan layanannya. Kami harapkan juga Podomoro City Deli Medan, akan menjadi ikon properti seperti halnya Kawasan Podomoro City Jakarta,” ujar Agung Wirajaya, AVP Marketing Residensial Agung Podomoro Land, di Jakarta, Selasa (24/1).

Seperti jaminan mutu, kualitas PCDM direncanakan seperti Central Park. Perlu diketahui dulu, sejak dikembangkan APL pada September 2009, dalam waktu kurang dari lima tahun, Central Park Jakarta telah menjadi superblok paling berkembang pesat di Jakarta.

Kawasan shopping mall dan apartemen kelas menengah atas ini ramai sekali. Setiap hari ratusan ribu masyarakat mendatangi kawasan ini, untuk berbelanja, berbisnis, berkantor, kulineran, jalan-jalan, mencari hiburan, kuliah, atau bertempat tinggal.

Dengan kualitas keamanan, kenyamanan, dan kebersihan kompleks nomor satu. Berbagai penghargaan internasional pun telah diraih; dari The Green Era Award for Sustainability (penghargaan untuk kawasan hunian hijau terbaik), hingga The Best Mixed Use Development in Asia Pacific (penghargaan untuk pembangunan kawasan terpadu terbaik).