Wanita Histeris saat Lee Ngomong: Piye kabare?

JUMPA FANS: Lee Jeong Hoon (jongkok kanan bawah) berfoto bersama para penggemarnya saat menghadiri audisi acara I Can See You Voice di Atrium Tunjungan Plaza 2 Surabaya, Sabtu (28/1). Dalam jumpa fans tersebut, para penggemar Lee Jeong Yeon didominasi remaja perempuan hingga ibu-ibu. Foto Andy Satria/Radar Surabaya/JPNN.com

jpnn.com - Keramaian luar biasa terlihat di lantai dasar Atrium Tunjungan Plaza 2 Surabaya, Sabtu (28/1).

Perempuan mulai remaja hingga ibu-ibu terlihat heboh saat menyaksikan audisi untuk acara televisi “I Can See Your Voice Indonesia”.

Tidak hanya di lantai dasar, beberapa memilih menonton di lantai atas dari pinggir pagar pembatas.

Audisi yang berlangsung selama dua hari itu menghadirkan Lee Jeong Hoon, mantan personel boyband Hitz, Korea Selatan, yang memilih menjadi aktor, penyanyi, dan presenter di Indonesia.

Lee juga menjadi salah satu panelis acara yang ditayangkan salah satu televisi swasta di Tanah Air. Para penggemar mulai berteriak gembira sekitar pukul 14.15 begitu Lee menaiki panggung.

“Piye kabare?” sapa Lee dalam bahasa Suroboyoan yang kurang fasih.

Sapaan pria Korea Selatan kelahiran 1986 ini disambut antusias oleh para penggemarnya.

Di atas panggung Lee mulai menunjukkan kemampuannya sebagai pembawa acara di Indonesia. Dia memilih beberapa penggemar untuk manggung menampilkan bakat mereka.