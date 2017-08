Wow! 78 Band dan Musisi Bakal Tampil di Synchronize Fest 2017

jpnn.com - Festival musik lokal terbesar, Synchronize Fest 2017 terus mengumumkan daftar pengisi acara. Pada pengumuman fase ketiga ini, ada 18 nama penampil terbaru yang siap hadir di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta pada 6, 7, dan 8 Oktober 2017 mendatang.

Mereka adalah Adrian Yunan, Bangkutaman, D'essentials of Groove (Collaboration Maliq & D'Essentials X The Groove), Diskoria, Don Lego, Hellhouse, Kahitna, Onar, Revenge The Fate, Rocket Rockers, Seringai, Slank, Superman Is Dead, Taokombo, Teenage Death Star, The Sabotage, The Sidhartas, dan The Upstairs.

"Sederet penampil tersebut menambah keseruan Synchronize Festival 2017 yang saat ini telah berjumlah sebanyak 78 line up," kata pihak promotor kepada JawaPos.com.

"Keseruan tidak berhenti sampai disitu, nantikan pengumuman line up fase terakhir yang juga diumumkan dalam waktu dekat ini dengan beragam keistimewaan musisi terbaik Indonesia lainnya," imbuhnya.

Sebelum nama di atas, Synchronize Fest 2017 juga telah mengumumkan 56 nama pengisi acara. Yakni, Adhitya Sofyan, Agrikulture, Base Jam, Beside, Bottlesmoker, Burgerkill, Clubeighties, Dialog Dini Hari, Efek Rumah Kaca, Elephant Kind, Jeruji, Kelompok Penerbang Roket, Mondo Gascaro, Kimokal, Mocca, Tulus, Tenholes, Teddy Adhitya, Straight Answer, Youngsters City Rockers, Benny Mustafa, The Brandals, Morfem, Scaller, Melancholic Bitch, Shaggy Dog, NTRL, Stars and Rabbit, dan Diskopantera.

Ditambah dengan Koil, Naif, Barasuara, Navicula, Pee Wee Gaskins, Tony Q, Gugun Blues Shelter, Danilla, The Sigit, Silampukau, Jogja Hip Hop Foundation, Barefood, Tohpati, Payung Teduh, Roll Fast, Dom 65, Prison of Blues, Jason Ranti, Underground Bizniz Club, Sisitipsi, The Trees and The Wild, Monkey to Millionaire, Indische Party, Ramayana Soul, dan Soloensis. Selain nama di atas, juga ada nama musisi senior Ebiet G Ade yang nantinya memeriahkan Synchronize Fest 2017.

Synchronize Fest diselenggarakan oleh label rekaman independen lokal yakni demajors bekerja sama dengan event organizer, Dyandra Promosindo. Acara ini merupakan festival musik multi-genre tahunan berskala nasional. Untuk tiket sudah mulai dijual secara online. (ded/JPC)

