141 Ribu Pengunjung Hadir di UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENUER 2022

jpnn.com, JAKARTA - Kesuksesan PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI (Persero) Tbk menggelar event UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR di Jakarta Convention Center (JCC) pada Sabtu (17/12), Jakarta sangat terasa.

Expo tahunan tersebut berhasil diramaikan oleh 141 ribu visitor, dengan rincian jumlah pengunjung melalui website brilianpreneur.com sebanyak 122 ribu dan 19 ribu kunjungan offline di JCC Jakarta.

UMKM EXPO(RT) menjadi Langkah BRI untuk membuka akses pasar global bagi UMKM lokal melalui business matching, bazaar online, pameran, dan showcase.

UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR mengusung tema “BRIngs MSMEs Indonesia to the world” yang merefleksikan semangat BRI untuk mendampingi dan membawa UMKM lokal go global.

Direktur Bisnis Kecil dan Menengah BRI Amam Sukriyanto mengungkapkan sejumlah capaian membanggakan terjadi di ajang UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2022 ini.

Dia menyebut ada 43 buyers yang berasal dari 20 negara dari Malaysia, Netherlands, Australia, Canada, New Zaeland, Spanyol UAE, hingga Mexico, berhasil menandatangani commitment deal bersama 174 UMKM.

"Jumlah pertemuan business matching sebanyak 241 meeting dan mencetak komitmen deal sampai dengan USD 76,7 Juta atau setara Rp1,2 Triliun. Pencapaian ini menjadi momentum bagi UMKM Indonesia untuk bangki dan bertransformasi dalam menjawab tantangan yang ada," ujarnya.

Sebagai bentuk apresiasi UMKM peserta, ada juga Penganugerahan UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR pada hari yang sama. BRI memberikan penghargaan pada peserta yang mencatatkan kinerja impresif yang mencakup Business Matching, Best Expo, dan UMKM favorit.