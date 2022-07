16 Akademi Klub Liga Sepak bola Bakal Bertanding Merebutkan Piala Prabowo Subianto

jpnn.com, BOGOR - Sebanyak 16 Akademi klub Liga sepak bola U-16, yang merupakan pilihan tim riset Akademi Nusantara Bersatu akan berlaga dalam Turnamen Sepakbola Nusantara Open 2022.

Mereka akan memperebutkan Piala Prabowo Subianto, pada 16-31 Juli 2022, yang digelar di dua stadion sekaligus, yaitu di lapangan Nusantara Polo Club dan Stadion Pakansari Cibinong Bogor.

Adapun ke-16 klub tersebut yakni Persis Solo, PSLS Lhokseumawe, PSIS Semarang, Tiga Naga FC, Persib Bandung, Garuda Nusantara, Persipura, ASIOP, PSM Makasar, PSA Ambon, PSS Sleman, ASIFA, Borneo FC, Maluku Utara SLC, Persija Jakarta dan Bintang Timur.

Para tim ini selain akan mendapatkan hadiah uang pembinaan, juga akan memperebutkan jatah 35 pemain yang akan direkrut dengan mendapatkan bea siswa dan dilatih khusus di bawah pengawasan Akademi Nusantara Bersatu, yang didatangkan dari Eropa.

Ketua Umum Nusantara Open 2022 Aji Jaya Bintara menjelaskan, visi dari kegiatan Nusantara Open 2022.

Misi ini sesuai dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang ingin mencetak generasi emas sepak bola Indonesia melalui metode pelatihan yang berstandar internasional.

"Dari arahan beliau akhirnya kami dengan bapak ketua dewan pengarah berinisiatif menyelenggarakan turnamen yang mengundang The Best of The Best dari akademi di Indonesia, oleh karena itu kami memutuskan untuk mengundang 8 Akademi terbaik dan Liga 1 dan 8 Academy yang sudah dikenal luas sebagai penghasil bakat-bakat sepak bola terbaik," papar Aji.

Untuk beasiswa akan dirangkai dengan sistem routing. Nantinya setiap pemain akan dinilai dari beberapa aspek, khususnya dari mentality, teknik dan aspek jadi.