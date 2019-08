2 Koleksi Lamborghini buat Investasi

jpnn.com - Salah satu investasi bernilai di bidang otomotif ialah mengoleksi mobil-mobil sport mewah yang dibuat khusus dan terbatas. Di sini lah Lamborghini memastikan bisnisnya tetap terjaga.

Kesekian kalinya, Lamborghini menggoda para kolektor dunia melalui dua unit spesial dari tangan terampil insinyur di Centro Stile Design dan Departemen Ad Personam.

Dua unit itu ialah Lamborghini Aventador SVJ 63 Roadster dan Huracán EVO GT Celebration, mobil sport jalan raya yang sudah menggoda banyak penggila kecepatan di penjuru dunia. keduanya akan tampil di Monterey Car Week 2019, akhir pekan ini, Minggu (18/8).

Lamborghini Aventador SVJ 63 Roadster hanya dibuat 63 unit saja, sebagai penanda perusahaan yang dibangun pada tahun 1963. Sementara Huracán EVO GT Celebration hanya didedikasikan kepada 36 kolektor beruntung.

Model Huracan sendiri membawa nilai sejarah di balapan, yakni sebagai penghormatan atas kemenangan ganda tahun 2018 dan 2019 di 24 Hours of Daytona dan 12 Hours of Sebring. Dikenal sebagai “36 Hours of Florida”.

Perinciannya sendiri, Aventador SVJ 63 Roadster membawa konsep eksterior rainbow. Di mana, Lamborghini memberikan kesempatan konsumen memilih selera warna dan material eksterior dan interior berupa delapan eksklusif desain ekspresif.